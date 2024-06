Incidenti mortali nella notte: deceduti una 19enne e un 44enne

StrettoWeb

Una ragazza di 19 anni è morta nello scontro frontale tra la sua auto, una Fiat Punto, e l’Opel Mokka di un uomo rimasto ferito. È accaduto, riferiscono i vigili del Fuoco, poco prima delle 3 della notte scorsa, lungo la Statale Adriatica 16 a Masera’ di Padova. I carabinieri di Albignasego hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sempre nel Padovano, poco dopo l’alba, un uomo di 44 anni è morto alla guida di Una Fiat Punto e una donna a bordo di una Mini Cooper è rimasta ferita in un incidente lungo la SP 93in via Scardovara all’incrocio con via Vecelio a Piove di Sacco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.