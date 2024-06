StrettoWeb

Un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla strada statale 106 in provincia di Catanzaro tra Squillace Lido e Roccelletta di Borgia. Nello scontro tra un’auto ed una moto, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto gravemente ferito un 18enne.

Sul posto è prontamente intervenuto l’elisoccorso (che ha trasportato in ospedale il ferito), un’ambulanza e pattuglie delle forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.