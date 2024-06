Incidente sulla SS18 tra Mileto e Rosano, due auto coinvolte: Carabinieri e Vigili del Fuoco sul posto

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa tra Mileto e Rosarno. Il sinistro è stato tra due auto come si evince nel video girato per StrettoWeb da Graziano Tomarchio. L’incidente è stato sulla SS18 e il traffico in questi minuti è completamente paralizzato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Incidente sulla SS18: scontro tra due auto

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.