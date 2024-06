StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato pomeriggio a Rometta, in provincia di Messina, dove, in uno scontro frontale tra due auto, sono rimaste ferite ben 6 persone. Sul posto varie ambulanze per soccorrere i malcapitati.

Intervenuti i carabinieri di Milazzo per ricostruire la dinamica del sinistro.

