StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. Il sinistro è stato autonomo e un’auto, con a bordo una donna, ha finito la propria corsa ribaltata. Per fortuna non si registrano conseguenze gravi per la donna. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.