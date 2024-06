Incidente nella notte a Cosenza: scontro tra due auto in centro città

StrettoWeb

Un incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 23, su Viale della Repubblica nella città di Cosenza. L’ennesimo, purtroppo, registrato in questi ultimi giorni. Secondo una prima ricostruzione, due vetture hanno impattato senza incorrere in ingenti danni. I conducenti delle rispettive auto hanno infatti riportato solo lievi ferite. Sul posto è intervenuta la squadra mobile della Questura per gli accertamenti del caso.

