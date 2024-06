StrettoWeb

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in Calabria, precisamente allo svincolo per Crotone centro, all’altezza del semaforo. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, il sinistro è avvenuto tra due auto. Da sottolineare che il semaforo è malfunzionante da qualche giorno, dunque possibile causo dello scontro.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, anche per decongestionare il traffico, rallentato in quel tratto di strada.

