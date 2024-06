Incidente nel cosentino: operaio cade dal tetto, è grave

StrettoWeb

Ancora un altro incidente sul lavoro che colpisce la Calabria: il fattaccio è avvenuto nel cosentino, tra i comuni di Marano Marchesato e Cerisano, dove un operaio di 45 anni è caduto dal tetto. L’uomo, impegnato nell’installazione di alcuni impianti fotovoltaici, è precipitato da un’altezza di 8 metri. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.

Sul posto è intervenuto il 112 ma, a causa della gravità delle condizioni del 45enne, è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’Ospedale Annunziata di Cosenza. L’uomo si trova ora ricoverato in rianimazione. Sul luogo dell’incidente anche il personale dell’Ispettorato del Lavoro per gli accertamenti del caso. Da stabilire le cause della caduta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.