Incidente a Corigliano-Rossano, scontro tra moto e auto: gravi due ragazzi

Momenti di paura quelli vissuti ieri a Corigliano-Rossano, nel borgo marinaro di Schiavonea. Lungo l’arteria principale di Via Salerno, una vettura e una moto si sono scontrate. L’auto, una Opel Crossland, ha impattato violentemente contro il motociclo a bordo del quale viaggiavano due ragazzi.

Nello scontro, colpite centinaia di cassette per le bottiglie, di quelle utilizzate per lo smaltimento, presenti sul vialone e che hanno occupato tutta la carreggiata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha preso in cura i due passeggeri del motociclo, feriti gravemente a seguito dello scontro. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

