Incidente sull’A2, Bisignano dice addio al giovane Luciano | DETTAGLI

Ancora sangue sulle strade calabresi: a perdere la vita, purtroppo, un giovane uomo di Bisignano, in provincia di Cosenza. L’incidente di ieri sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, ha strappato all’affetto dei suoi cari Luciano Falcone, appassionato di motori e moto come testimoniano le tante foto sul suo profilo social. Ed è proprio a cavallo di una moto che il centauro ha perso il controllo alla guida andandosi a schiantare all’altezza dello svincolo tra Torano e Tarsia.

La comunità bisignanese ricorda Luciano e si stringe intorno alla sua famiglia in questo momento di grande dolore: il centauro, OSS all’Asp di Catanzaro, era molto stimato per le competenze messe in campo nella sua professione, ma soprattutto per le sue qualità umane. Tanti i messaggi che lo ricordano: “non ci posso credere Luciano. Una bravissima persona, uno di noi, il migliore. Quando ho fatto il tirocinio mi hai insegnato un sacco di cose, avevi un cuore d’oro. Non ho parole, solo tanta tristezza”.

