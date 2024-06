Inchiesta “Ducale”, Naccari Carlizzi e il rapporto con Barillà: era al matrimonio della figlia del boss

StrettoWeb

A Reggio Calabria continua a tenere banco la vicenda legata all’inchiesta “Ducale”, quella che ha coinvolto – tra gli altri – il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il capogruppo PD in Consiglio Giuseppe Sera e il Consigliere Regionale Giuseppe Neri (di Fratelli d’Italia, ma con un passato importante nel Centro Sinistra). Dalle carte emerge la presenza della figura centrale di Daniel Barillà – tra gli arrestati – genero del boss di ‘ndrangheta di Sambatello Domenico Araniti e considerato figura vicina al Partito Democratico reggino, nelle persone dei politici sopracitati ma anche di Mimmo Battaglia.

Le vicende Neri e Sera, seppur staccate, rimangono intrecciate proprio per la figura di Barillà, che ha intrattenuto rapporti e contatti per le tornate elettorali regionali del 2020 e comunali del 2021. Il suo nome è quello più presente nelle quasi 1.500 pagine dell’ordinanza della Procura. Barillà che è legato agli Araniti per aver sposato la figlia del boss Domenico, Angela, nel 2019.

Tra gli invitati alla cerimonia, sempre come emerge dall’informativa, c’era anche Demetrio Naccari Carlizzi, altra figura storica del Centro Sinistra a Reggio Calabria e già alle prese in passato con dei provvedimenti giudiziari. Oltre che cognato dell’attuale Sindaco Falcomatà (sposato con la sorella del primo cittadino), Naccari è stato anche Sindaco f.f. nei mesi successivi alla morte di Italo Falcomatà; Assessore Regionale nonché principale avversario alle comunali del 2002, quelle che portarono alla vittoria di Scopelliti.

La presenza di Naccari al matrimonio di Barillà con la figlia di Araniti emerge nella parte in cui si parla delle mosse per sostenere Giuseppe Neri alle Regionali, in una “battaglia” tutta interna al partito Fratelli d’Italia contro Mimmo Creazzo. “Infine – si legge – ad ulteriore riscontro circa la scelta di sostenere Neri da parte del rappresentante in ambito politico della cosca, Barillà, si evidenziano i rapporti emersi dalle conversazioni intercettate tra Barillà, l’ex Consigliere Regionale Demetrio Naccari Carlizzi (che figura tra coloro i quali hanno preso parte alle nozze’ dei coniugi Barillà-Araniti, celebrate nel maggio del 2019) e lo stesso Giuseppe Neri, che confermano l’appoggio elettorale di Barillà a Neri e l’interlocuzione di entrambi con Naccari”.

