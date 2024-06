Imprese femminili e turismo, il connubio perfetto per la Regione Calabria

StrettoWeb

“Oggi illustriamo il Fondo Imprese Femminili, l’avviso pubblico, in questo momento in pubblicazione, per il sostegno all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali da parte di donne e rilanciamo il bando Kaire Calabria, dedicato ai lavoratori del comparto turistico. Il nostro auspicio è quello di creare lavoro nella nostra Regione. Ribadisco lavoro serio, regolare, retribuito e di qualità”.

“Si tratta di altri due tasselli importanti che rientrano nell’ambizioso Piano per il lavoro sul quale stiamo investendo molto e allo stesso tempo stiamo impiegando risorse per la formazione professionale di fondamentale importanza per avere lavoratori competenti”.

“Continuiamo a investire sul lavoro che rappresenta la problematica più importante che abbiamo in Calabria e nel Centro Sud e lo facciamo dedicando risorse importante nel settore del turismo e sull’occupazione femminile. Vogliamo mettere in campo, con la collaborazione delle associazioni di categoria, delle imprese e dei sindacati, le condizioni per creare lavoro stabile e dare la possibilità ai calabresi di lavorare in Calabria”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, Giovanni Calabrese, introducendo l’incontro con la stampa, che si è svolto oggi nella Cittadella regionale a Catanzaro, e al quale hanno preso parte anche il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, il presidente di Federalberghi, Fabrizio D’Agostino, e il dirigente generale del dipartimento regionale al Lavoro, Fortunato Varone.

Nel merito degli aspetti tecnici dei due bandi si è soffermato il dg Varone. “Il Fondo Imprese Femminili – ha specificato – riguarda la concessione di finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto, per attività da realizzare nel territorio della regione Calabria, rivolto a donne disoccupate, inoccupate, persone con disabilità e a rischio discriminazione, lavoratrici che fruiscono di ammortizzatori sociali, che abbiano già seguito e completato le fasi A e B del “percorso di accompagnamento e autoimprenditorialità Yes I Startup Calabria Donne”, o che hanno già costituito da meno di 12 mesi, una nuova impresa a prevalente composizione e gestione femminile”.

“La dotazione finanziaria iniziale 6 milioni di euro, la concessione del finanziamento complessivo e di massimo 62.500 di euro. L’Avviso Kaire Calabria – ha aggiunto Varone – prevede misure volte a migliorare l’accesso al mercato del lavoro e a promuovere l’accesso all’occupazione dei disoccupati, con una dotazione finanziaria disponibile, alla data di apertura del secondo sportello, pari a 6.525.847 di euro”.

“Vengono concessi incentivi all’occupazione di lavoratori disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità alle imprese che operano nella filiera turistica. Oggetto di concessione dell’incentivo occupazionale saranno i contratti di assunzione stipulati sia a tempo determinato, con una durata non inferiore a 3 mesi che a tempo indeterminato”.

Il presidente Ferrara ha sottolineato l’importanza di sostenere le assunzioni del turismo e delle donne. “Quello sul turismo credo che sia particolarmente importante – ha affermato – perché risponde a un’esigenza di occupazione da parte della nostra regione, sia per i contratti a tempo determinato e, soprattutto, per quelli indeterminati”.

“Fare questo nel comparto turistico, che è un comparto vocazionale, strategico, che è un bigliettino da visita per la Calabria, è un valore in più. Importantissima anche la misura dell’autoimpiego e dell’imprenditoria femminile, anche perché, è necessario ridurre i divari non soltanto territoriali ma anche quelli di genere. Noi faremo la nostra parte fino in fondo affinché questi bandi raggiungano i risultati che meritano”.

“Queste due attività – ha infine sottolineato D’Agostino – ci danno la possibilità di programmare il mondo del turismo in Calabria che per noi è un segmento importantissimo che, insieme all’enogastronomia e al sistema delle costruzioni, potranno dare un forte impulso all’economia regionale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.