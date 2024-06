Importante evento artistico a Reggio Calabria con 19 protagonisti | INFO

StrettoWeb

La Rosa del Pozzo Edizioni, con Presidente il dott. Antonino Santisi, continuando nella sua politica che la porta ad essere protagonista nel panorama culturale reggino, propone un evento di qualificata importanza artistica per dare testimonianza che anche a Reggio si può proporre arte di qualità. La proposta artistica si configura in una collettiva di Arti Visive che si effettuerà al Polo Culturale Mattia Preti, presso il Consiglio della Regione Calabria e che vedrà la partecipazione di 19 artisti che esporranno due opere ciascuno.

Sarà un’occasione per ammirare delle opere che rappresentano sentimenti, storie, emozioni in un grande diversità in quanto ognuna di esse è quell’unicum che l’artista ha creato in quel momento di ispirazione. È ovvio che la proposta artistica offrirà anche l’opportunità di visionare tecniche e stili diversi che rappresentano l’artista e che lo stesso si rappresenta tramite essi. Interverrà il prof. Marcello Anastasi, docente di Storia dell’Arte ed esperto d’Arte La mostra avrà inizio lunedì 22 giugno con il Vernissage alle ore 17.30 e rimarrà aperta sino al 21 giugno con i seguenti orari: 10.00/12.00 – 15.00/18.00.

