Imparare anche alle Poste: la visita didattica all’Ufficio di Paola

Una visita all’ufficio postale per toccare con mano l’anima digitale di un’azienda protesa verso la modernizzazione. Nei giorni scorsi un gruppo di iscritti al corso di potenziamento delle competenze digitali e d’innovazione organizzato dal Cpia (Centro provinciale istruzione adulti) di Cosenza si è dato appuntamento nella sede di via dei Giardini, a Paola, in provincia di Cosenza.

I giovani tirocinanti sono stati accolti dalla direttrice, Francesca Petrungaro, e dagli impiegati, che hanno illustrato loro l’ampia offerta di servizi tecnologici che Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini.

La visita, che ha interessato anche altre realtà lavorative della zona, è stata utile a trasmettere agli studenti le opportunità innovative che Poste offre, dallo Spid alle applicazioni per smartphone e tablet che, grazie alle loro molteplici funzionalità, hanno semplificato e velocizzato l’accesso a molte operazioni.

“Poste Italiane ha dimostrato ancora una volta la propria vicinanza alle persone e al territorio, accogliendo un gruppo di ragazzi e accompagnandolo, grazie alle competenze degli operatori di sportello, in un piccolo viaggio tra le tecnologie informatiche, sempre più necessarie per accedere ai diversi servizi di cui abbiamo quotidianamente bisogno”, commenta il responsabile della filiale di Cosenza, Raffaele Mattera.

La visita d’istruzione rientra nell’ambito delle attività previste dal ministero dell’Istruzione e del Merito, finanziato dalla Misura 4 del Pnrr.

