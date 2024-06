Ilaria Salis in Europa, la provocazione del consigliere: “1 minuto di silenzio per la sua elezione”

StrettoWeb

L’elezione ad europarlamentare dell’insegnante Ilaria Salis, candidata di Alleanza Verdi Sinistra, non è andata giù a molti. La Salis, com’è noto, si trova in stato di detenzione in Ungheria: ai domiciliari, l’insegnante è stata arrestata per il reato di violenza e lesioni personali durante i tafferugli del Giorno dell’Ordine dove ha manifestato contro l’estrema destra.

Per AVS, la candidatura – e la conseguente elezione – di Ilaria Salis servirebbe soprattutto a fare luce sulle violazioni in materia di diritto internazionale. Il centrodestra, però, ha visto nell’elezione dell’insegnante una sorta di “fallimento della politica”. E per mostrare il loro dissenso, alcuni esponenti politici se ne sono usciti con richieste piuttosto estravaganti.

A Lucca, durante una seduta di consiglio comunale, il consigliere Laura Da Prato ha aperto il suo intervento con una vera e propria provocazione: “devo fare una premessa, andrò un po’ fuori tema. Mi sembrerebbe necessario fare un minuto di silenzio, forse basterebbero solo 60 secondi, per l’elezione della Salis alle Europee. Grazie”. Segue quindi il brusio dei partecipanti, poi prende la parola il Presidente: “evidentemente non è possibile fare un minuto di silenzio per le elezioni di qualcuno“.

