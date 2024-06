I primi nomi degli autori presenti al “Milazzo Cult Festival”

StrettoWeb

Anche quest’anno la Pro Loco Milazzo in sinergia con l’Amministrazione promuoverà il “Milazzo Cult Festival” che dopo i positivi riscontri delle prime due edizioni punta a crescere ancora. L’associazione, assieme ai responsabili di Demea Eventi e Mondadori point, ha quasi definito il programma degli appuntamenti in programma nel periodo estivo sempre nei giardini di villa Vaccarino (ingresso libero). Saranno presenti diversi autori di richiamo nazionale come il Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri (6 luglio), l’ attore Ludovico Tersigni (11 luglio), l’attore Ninni Bruschetta, l’editorialista Donatella di Cesare, l’ attrice Valentina Romani (18 luglio), l’autore televisivo e cinematografico Ignazio Rosato (16 giugno), Giovanni Impastato, Elisabetta Villaggio figlia del noto attore Paolo Villaggio, il cabarettista Rocco Barbaro (15 giugno, serata iniziale), il giornalista Marino Bartoletti. Inizierà a metà giugno e durerà tutta l’estate , l’ingresso sarà libero.

“Un progetto letterario – ha affermato il presidente della ProLoco, Pasquale Saltalamacchia – che nel tempo è divenuto un appuntamento di grande richiamo. Un “salotto letterario all’aperto” per promuovere la diffusione della cultura nel nostro territorio, per favorire lo sviluppo e la crescita sociale affrontando temi d’attualità rilevanti con alcune delle voci più autorevoli del panorama italiano”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.