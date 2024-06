StrettoWeb

Grave incidente sulla Messina-Catania dove un camion, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato sul viadotto all’altezza di Letojanni. Il camionista è rimasto ferito.

Sul posto l’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e la polizia stradale per i rilievi del caso. Sull’importante arteria il traffico è congestionato.

