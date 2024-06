Grave incidente sulla ss106 a Corigliano-Rossano: ferite due persone

StrettoWeb

Un caldo weekend di fine giugno che si è quasi trasformato in tragedia: l’ennesimo grave incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 22 giugno, sulla Statale 106 a Corigliano-Rossano. Nello scontro tra le vetture sono rimaste ferite due persone ma, per fortuna, non si hanno vittime. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, gli operatori del 118 per le cure del caso e SOCAS soccorso stradale. Si registrano code e rallentamenti sul tratto di strada interessato.

