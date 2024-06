Granfondo Sentieri d’Aspromonte, mezza Italia a Cittanova per la classica di Mountain Bike

StrettoWeb

Tutto pronto a Cittanova, provincia di Reggio Calabria, per il ritorno della Granfondo Sentieri d’Aspromonte, una delle classiche del calendario calabrese della mountain bike che andrà in scena domenica e che ha richiamato già un gran numero di partecipanti da fuori i confini regionali. Tra gli iscritti spiccano infatti presenze massicce da Marche, Campania, Puglia oltre che dalla Sicilia. Già questo è un risultato importante per una gara molto attesa in tutto il movimento meridionale delle ruote grasse.

Il percorso

Un afflusso importante anche perché la gara è stata scelta quest’anno per assegnare i titoli italiani Csi, oltre a concludere il cammino del circuito Openspeed che ha messo insieme alcune delle principali classiche al di qua e al di là dello Stretto di Messina. La prova reggina si sviluppa su un percorso di 53 km per un dislivello di 1.800 metri con molte salite, soprattutto nella prima parte di gara. In alternativa si può scegliere il tracciato da 31 km per 1.100 metri.

Le altre informazioni

L’appuntamento è in Piazza Calvario da dove alle ore 9:00 verrà dato il via a entrambe le prove. Chi vuole può ancora aderire all’evento al costo di 25 euro più 2 di noleggio per il chip, la preiscrizione dovrà essere effettuata entro il 22 giugno e potrà essere regolarizzata anche domenica mattina. Premi per i primi 3 assoluti e di categoria e per le prime 3 società, oltre alla consegna delle maglie di campione italiano per i migliori tesserati Csi. Il ritiro di numeri e pacchi gara potrà essere effettuato presso la partenza dalle ore 7:45. Per informazioni: Asd Bicittanova Cycling Team, tel. 392.5658551.

