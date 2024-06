Graduatorie supplenze, prorogati i termini dell’aggiornamento | INFO

StrettoWeb

“Il Ministero dell’Istruzione e del merito ha accolto la nostra richiesta di slittamento dei termini per l’aggiornamento delle graduatorie dal 10 al 24 giugno, consentendo così alle università di organizzarsi per poter chiudere i corsi in un tempo utile. L’Università della Calabria ha già messo in moto la macchina organizzativa che consentirà di terminare entro la nuova data, per dare modo ai corsisti di inserirsi in graduatoria”. È quanto dichiara il Rettore dell’Unical, Nicola Leone.

“Siamo grati al ministro Giuseppe Valditara per aver compreso l’urgenza della nostra richiesta e per aver preso una decisione che va incontro alle esigenze di tantissimi insegnanti che stanno ultimando i corsi. Il dialogo costruttivo con le istituzioni è fondamentale per garantire che tutti possano operare al meglio delle loro possibilità”.

