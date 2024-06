“Giusi Princi portaci in Europa”, festa e cori da stadio sul treno di Forza Italia che rientra in Calabria nella notte | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Si scatena la festa nella notte sul treno azzurro di Forza Italia che sta riportando in Calabria, con destinazione finale Reggio, tutte le centinaia di sostenitori e militanti del partito che oggi hanno accompagnato la delegazione calabrese a Napoli dove il vice premier Tajani ha concluso la campagna elettorale del partito per le elezioni Europee. Sul treno il governatore Roberto Occhiuto e la sua vice Giusi Princi, ma anche altre grandi personalità del partito come il deputato messinese Matilde Siracusano o la new entry reggina Rocco Albanese, appena arrivato dal Pd dopo lo schiaffo subito da Falcomatà sulla nuova Giunta comunale a Reggio.

Sul treno, sia all’andata che al ritorno, è andato in scena l’appassionato e spontaneo sentimento di sostegno e vicinanza della base del partito nei confronti di Giusi Princi, la stella di questa campagna elettorale. Qualora riuscisse ad essere eletta, sarebbe il primo eurodeputato di Reggio Calabria: pioggia di selfie, strette di mano e abbracci condivisi con orgoglio sui social. Con tanto di coro finale: “Giusi Princi portaci in Europa“, con buona pace di qualche viaggiatore eventualmente di convinzioni politiche avverse costretto a mostrarsi distratto e indifferente.

"Giusi Princi portaci in Europa", Forza Italia show sul treno che rientra da Napoli a Reggio Calabria nella notte

