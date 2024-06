Girifalco, precipita in una scarpata con il trattore: morto sul colpo | FOTO

StrettoWeb

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina con supporto di Autogrù ed unità Speleo Alpino Fluviali sono intervenute nel comune di Girifalco per il ribaltamento di un mezzo agricolo che per cause in corso di accertamento terminava in una scarpata impervia. Deceduto il conducente. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo ed al recupero della salma. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.

