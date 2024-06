Gioiese, momento storico: per la prima volta un suo calciatore in Nazionale

StrettoWeb

Per la Gioiese non è stata una stagione da incorniciare, anzi. Dopo la promozione della scorsa estate, l’annata appena conclusa in Serie D si è rivelata fortemente negativa, con i problemi societari e quelli legati allo stadio. Così, senza mai lottare veramente, è arrivata la retrocessione in Eccellenza. Dal canto suo, però, la città ha potuto contare sull’ingresso di una nuova società, rappresentata dal Presidente Martino, che nella seconda parte di stagione ha provato a centrare una clamorosa rimonta, ingaggiando Ciccio Cozza per la panchina. Ora, l’obiettivo, è l’immediata risalita.

Non è però, questa, l’unica nota positiva. L’altra, infatti, è rappresentata da un suo calciatore, Hossein Zamani, arrivato a febbraio. L’attaccante afghano è stato convocato in Nazionale nel match che si sta giocando questo pomeriggio tra il suo Afghanistan e il Qatar, valevole per le Qualificazioni ai Mondiali. Si tratta della prima convocazione in assoluto in Nazionale per un giocatore che milita nella Gioiese.

Per il 21enne Zamani, che parte dalla panchina, si tratta della quarta presenza in totale, ma è la prima mentre milita in maglia viola. Per lui anche un gol, all’esordio, in una sfida in India del 2021. Con la maglia della Gioiese, invece, 10 presenze e una rete.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.