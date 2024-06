Gioia Tauro, la scoperta della candidata Russo sulla “reale situazione tributaria”

StrettoWeb

Dalle interlocuzioni costanti con i cittadini emerge la preoccupazione sulla pressione fiscale che le famiglie non sono più in grado di sopportare. Pertanto, nei giorni scorsi, alcuni candidati della coalizione “La Ginestra”, esperti di tributi, si sono confrontati con gli uffici preposti al fine di verificare la reale situazione tributaria del Comune di Gioia Tauro. È emerso che negli anni 2022/23 tra IMU, TARI ed idrico risulta un minore incasso di oltre sette milioni di euro.

“Sarà cura della squadra di governo, se dovessimo essere eletti – ha dichiarato la candidata Russo – nominare una task force di esperti tra i dipendenti e non, potenziando e rafforzando l’ufficio tributi, come già dichiarato nei pubblici comizi, per effettuare controlli incrociati che consentiranno di aggiornare i ruoli tributari e se, laddove non si rilevassero atti interruttivi, si dovrà procedere con l’annullamento per intervenuta prescrizione. È nostra intenzione, durante i primi mesi di attività, congelare i tributi per effettuare le opportune verifiche e, per il pregresso, procedere con rateizzazione a lungo termine per i nuclei familiari con reddito medio basso, invece per il nuovo riscuotere con bollettini bimestrali”.

“Relativamente alla TARI, incrementando la raccolta differenziata, si potrà ottenere un notevole e consistente risparmio sul costo di gestione attraverso la riduzione delle tonnellate di indifferenziata conferite all’impianto del termovalorizzatore. Sarà riqualificata la reta idrica abbattendo le perdite idriche presenti in tutta la rete usurata dal tempo. Si porteranno a completamento i lavori dei pozzi Gillè che ci consentiranno di mettere subito in rete altri 15 l/s di acqua che non dovremo pagare alla Sorical/Arrical”.

I lavori programmati (e relativi costi)

“Dal costante confronto con gli Uffici preposti, che hanno fornito relazioni dettagliate e dati certi, di seguito riportati, emerge, inoltre, che sarà fondamentale potenziare l’Ingegnerizzazione della rete idrica urbana, portare avanti i lavori di manutenzione straordinaria per arginare le perdite della nostra rete idrica, lavori già programmati dalla Regione Calabria con l’Amministrazione comunale per un importo totale di € 1.714.263,98 così suddivisi: € 239.400,00 per Servizi Ingegneria per il rilievo e la digitalizzazione dell’intera rete idrica comunale; € 1.281.463,98 per la sostituzione delle condotte deteriorate, la sostituzione/installazione delle valvole e saracinesche per la suddivisione dell’intera rete idrica in aree omogenee che permetterà una diversa e più equa distribuzione dell’acqua in tutto il territorio comunale; € 193.400 per sostituzione/installazione di 967 contatori innovativi per le utenze che permetteranno la telelettura del consumo idrico delle utenze direttamente dai funzionari Comunali”.

“Inoltre è nostro intendimento istituire un apposito capitolo di bilancio con entrate certe per supportare gli anziani con pensione minima e le fasce deboli”, conclude la candidata Russo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.