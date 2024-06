Gioia Tauro, Pasquale Faraone nominato Segretario Generale f.f. dell’Autorità Portuale

StrettoWeb

Il Comitato di Gestione, riunito in via straordinaria, ha ratificato all’unanimità la nomina di Segretario Generale ff dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio al dirigente Pasquale Faraone, su proposta del presidente Andrea Agostinelli. Il dirigente dell’Area Amministrativa subentra al dott. Alessandro Guerri che, per motivazioni esterne all’Ente, ha lasciato l’incarico ricoperto dallo scorso gennaio.

Nel corso della riunione, il presidente Agostinelli, nel ringraziare il dott. Guerri per il cospicuo lavoro svolto, ha spiegato la necessità di procedere ad una scelta di un nuovo Segretario Generale con una procedura celere ed interna, al fine di assicurare continuità all’operatività dell’Ente. Dal canto suo, il dirigente Faraone, nell’accettare l’incarico, ha ringraziato il presidente Andrea Agostinelli e i membri del Comitato di Gestione per la fiducia accordatagli, garantendo continuità nel suo operato con senso dello Stato, volontà di perseguire l’interesse pubblico e spirito di abnegazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.