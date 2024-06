Gioia Tauro, “aggressione di Russo a Guerrisi”: la solidarietà di Occhipinti (UdC)

StrettoWeb

“Esprimo la più sentita vicinanza e solidarietà da parte dell’Udc della Città Metropolitana di Reggio Calabria al Commissario cittadino del partito a Gioia Tauro Angelo Guerrisi, dopo quanto avvenuto in occasione dell’ultima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del nuovo sindaco”. A sostenerlo, tramite una nota stampa, è il Commissario metropolitano dell’Udc di Reggio Calabria, Riccardo Occhipinti, che si complimenta anche per il lavoro svolto dallo stesso Guerrisi e dai militanti sul territorio.

“Le aggressioni verbali da parte del candidato sindaco Maria Rosaria Russo nei confronti di Guerrisi, perpetrate durante uno dei comizi elettorali, sono false e inaccettabili – dice ancora Occhipinti – e bene ha fatto il nostro Commissario cittadini a denunciare l’accaduto all’Autorità giudiziaria competente. Maria Rosaria Russo ha pubblicamente accusato Guerrisi di avere offeso con insulti volgari e scurrili una candidata delle liste a sostegno della stessa Russo. Circostanza destituita da ogni fondamento tanto che la stessa candidata, alla quale sarebbero state rivolte le offese secondo Russo, ha smentito l’accaduto con un post sui social”.

“A prescindere dal merito dell’accaduto e della sicura correttezza del Commissario Guerrisi che non può essere messa in dubbio in maniera così grave e falsa in pubblica piazza – dice ancora Riccardo Occhipinti – si tratta di un modo di fare politica che non ci appartiene e che va fermamente biasimato. Saremo al fianco di Guerrisi anche in questa fase convinti che proseguirà nel suo impegno politico con ancora maggiore determinazione rispetto a prima e nell’esclusivo interesse della Comunità”.

