Messina, Geolier apre la stagione dei concerti allo Stadio “Franco Scoglio” | FOTO

Geolier ha aperto, questa sera, la stagione dei concerti allo Stadio “Franco Scoglio” di Messina. Il rapper napoletano sarà in tour con l’album “Dio lo sa” (in riva allo Stretto la primissima data) che ha riscosso un grande successo di pubblico dopo la partecipazione a Sanremo 2024 con la canzone “I p’ me, tu p’ te” con cui si è classificato secondo.

Alla kermesse sanremese ha vinto la serata delle cover ricevendo sonori fischi dal pubblico. Al “Franco Scoglio” sono stati tanti i fan provenienti da tutta la Sicilia e la Calabria per assistere al live di Geolier come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

