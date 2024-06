Gelosia omicida in Sicilia: 41enne accoltella l’ex marito della compagna

StrettoWeb

Gelosia omicida in Sicilia dove un uomo di 50 anni è stato brutalmente accoltellato dal compagno dell’ex moglie, quest’ultima presente al momento dell’aggressione. Il responsabile, un 41enne di Acireale in provincia di Catania, è stato arrestato per tentato omicidio. Il movente, quello della gelosia, lo avrebbe portato a commettere l’efferato gesto.

A seguito di una lite scatenata nell’abitazione del rione Nesima, il compagno ha accoltellato più volte al collo la vittima con un coltello da cucina. Quest’ultima è riuscita a scappare in strada e un passante, vedendo le ferite, ha subito allertato il 112.

Il 41enne, intanto, avrebbe ripulito il pavimento sporco di sangue, gettato le prove e si sarebbe recato ad una visita medica già programmata. A fermarlo, il nucleo Radiomobile di Catania coadiuvati dai colleghi del nucleo Operativo della compagnia di Fontanarossa e della Stazione di Nesima. L’uomo è stato condotto in carcere mentre il ferito è stato trasportato all’Ospedale San Marco. Preziosa la testimonianza della donna che ha assistito all’accaduto.

