G7, Zelensky al Papa: “grazie per le preghiere per la pace”

“Ho incontrato il Papa e l’ho ringraziato per le sue preghiere per la pace in Ucraina, la sua vicinanza spirituale al nostro popolo e gli aiuti umanitari per gli ucraini”. Lo scrive su X Volodymyr Zelensky dopo aver incontrato Papa Francesco a margine del G7 di Borgo Egnazia.

“Ho informato il Papa delle conseguenze dell’aggressione russa, del suo terrore aereo e della difficile situazione energetica. Abbiamo discusso della Formula della Pace, del ruolo della Santa Sede nello stabilire una pace giusta e duratura e delle aspettative per il Vertice sulla Pace Globale”, ringraziandolo per la partecipazione della Santa Sede al summit.

