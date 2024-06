G7 Puglia, Zelensky: “grazie a Meloni per vertice eccezionale”

StrettoWeb

“Vorrei ringraziare il presidente del consiglio Giorgia Meloni e tutta l’Italia per aver organizzato e ospitato un vertice del G7 così eccezionale”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. “Le discussioni sostanziali di oggi avranno senza dubbio risultati positivi tangibili – non solo politici, ma anche economici e sociali – quando tutti gli accordi raggiunti dai leader saranno messi in pratica. Le politiche forti e basate sui principi migliorano la sicurezza delle persone, creano nuovi posti di lavoro e forniscono certezza per il futuro”, prosegue.

“Apprezziamo la nostra affidabile partnership con il g7, così come con il fondo monetario e la banca mondiale. Apprezziamo che l’ucraina sia stata al centro delle discussioni odierne. Insieme avviciniamo la pace giusta e rafforziamo le nostre posizioni. Abbiamo firmato gli accordi di sicurezza con tutti i paesi del g7 dopo averli firmati oggi con gli stati uniti e il giappone. Ciò costituisce la base di una nuova architettura di sicurezza per l`ucraina. Sono grato alle nazioni del g7 per il loro sostegno costante e coerente”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.