Puglia, Stoltenberg: “bene il G7 sugli asset russi per l’Ucraina”

“Do il benvenuto alla decisione del G7 di utilizzare gli asset russi immobilizzati per fornire un prestito all’Ucraina, e se capisco bene questi fondi non saranno utilizzati per scopi militari”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.

“La mia proposta ai leader della Nato invece copre le esigenze militari, almeno 40 miliardi di euro l’anno”, ha detto. “Si basa sulle percentuali e siccome il 50% del budget della Nato viene dagli Usa, gli Usa copriranno la metà di questa somma, il resto va diviso fra gli alleati europei“, conclude.