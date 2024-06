G7 Puglia, Meloni incontra il presidente brasiliano Lula

StrettoWeb

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha avuto un incontro bilaterale con il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva. “Il colloquio- si legge in una nota– ha fatto emergere la comune volontà di dare continuità ai risultati del Vertice G7 di Borgo Egnazia in vista del Summit G20 di Rio de Janeiro, in una prospettiva di sinergia tra le due presidenze, a partire dai temi dello sviluppo dell’Africa, dell’intelligenza artificiale, della transizione energetica e della sicurezza alimentare”.

“In conclusione dell’incontro, nel ricordare la storica presenza della Comunità italiana in Brasile, i due Presidenti hanno ribadito l’importanza di approfondire i rapporti economici tra le due Nazioni in settori strategici quale quello infrastrutturale ed energetico dandosi appuntamento al G20 di Rio”, conclude la nota.

