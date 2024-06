StrettoWeb

Joe Biden avrà un incontro bilaterale con il premier Giorgia Meloni venerdì 14 giugno. Lo afferma la Casa Bianca nel programma diffuso sugli appuntamenti del presidente americano durante il G7 in Puglia. Biden vedrà anche Papa Francesco.

Intanto, l’Air Force One del presidente Usa è decollato alle 8.35 locali (le 14.35 in Italia) dalla Joint Base Andrews in Maryland, diretto a Brindisi, dove l’arrivo è previsto alle 22.45.

