G7: “Corea del Nord smantelli tutte armi di distruzione di massa”

“Ribadiamo il nostro appello per lo smantellamento completo, verificabile e irreversibile di tutte le armi di distruzione di massa e dei missili balistici della Corea del Nord”. Così si legge nella bozza della dichiarazione finale del vertice del G7 in Puglia. “Esortiamo tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite – si legge ancora – ad attuare pienamente tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e ribadiamo la nostra profonda delusione per il veto della Russia a marzo sul rinnovo del mandato del Comitato di esperti del Comitato di esperti dell’UNSCR 1718″.

“Condanniamo fermamente il continuo sviluppo da parte della Corea del Nord del suo programma di missili balistici a dispetto di molteplici UNSCR, anche attraverso il lancio di missili balistici intercontinentali (ICBM) e di veicoli di lancio spaziale che utilizzano tecnologie missilistiche balistiche”, si legge nella dichiarazione.

