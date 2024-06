Franco Rubino eletto direttore del Discag Unical

StrettoWeb

l professore Franco Rubino è stato eletto alla guida del dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali (Discag) dell’Università della Calabria. Gli aventi diritto erano 71 e l’affluenza al voto è stata del 97,1 per cento. Il direttore uscente ha ottenuto 67 preferenze (97,1%) sui 69 voti validi espressi (lo scrutinio ha registrato 2 schede bianche). Le operazioni di voto si sono svolte interamente in modalità telematica sulla piattaforma Eligo.

Si è trattato di un turno di elezioni suppletive, indetto ai sensi dell’art. 8.1 dello Statuto d’Ateneo per ottenere l’allineamento della durata dei mandati direttoriali a quella dei mandati senatoriali. Per questo motivo Franco Rubino resterà in carica fino al 31 ottobre 2025, succedendo al compianto professor Alfio Cariola.

Franco Rubino è professore ordinario di economia aziendale presso il Discag dell’Università della Calabria. Già preside della facoltà di economia dell’Università della Calabria (2007-2012), già direttore del dipartimento di scienze aziendali e giuridiche (2012-2018) e membro del Senato accademico del medesimo ateneo calabrese (2007-2016), è oggi presidente del corso di laurea in Economia aziendale e management.

E’, inoltre, presidente della scuola di alta formazione degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Calabria e Basilicata e giudice tributario presso la Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Cosenza. È autore di numerose pubblicazioni con case editrici e riviste di rilievo nazionale e internazionale.

