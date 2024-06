Francia, Macron: “stop alle voci sulle mie dimissioni”

StrettoWeb

Il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Parigi, ha detto che “la sua maggioranza deve andare a dialogare con personalità e forze che oggi non ne fanno parte. Da domenica, stanno cadendo le maschere. E’ una prova di verità”. “Si vede la differenza fra chi difende i propri interessi e chi difende quelli comuni”, ha aggiunto. Le alleanze a sinistra e a destra sono “delle costruzioni di apparati, in nessun caso delle maggioranze per governare” ha detto Macron, invitando a unirsi “al blocco centrale, progressista, democratico e repubblicano”.

“Questo blocco, che unisce famiglie politiche ognuna con la propria identità, ha imparato a lavorare insieme da 7 anni. E’ unito e chiaro nel suo rapporto con la Repubblica, con l’Europa e sulle sue priorità. E’ lo zoccolo di un progetto di governo coerente. Lo ritengo utile al paese. Stop alle voci di mie dimissioni”, conclude Macron.

