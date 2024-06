Francia, Bardella: “l’Ucraina deve difendersi ma no all’invio dei soldati francesi”

StrettoWeb

“L’Ucraina deve potersi difendere, ma i soldati francesi non saranno inviati a combattere”. Lo ha detto il candidato premier del Rassemblement National, Jordan Bardella, durante la sua visita al Salone della difesa Eurosatory quando mancano 11 giorni alle elezioni legislative anticipate.

In ogni caso, in caso di vittoria elettorale e di nomina a Matignon (la sede del capo del governo francese), Bardella non intende rimettere in discussione gli impegni internazionali della Francia. “C’è in gioco la nostra credibilità nei confronti dei partner europei e degli alleati della Nato”, ha detto ancora.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.