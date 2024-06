Forza Italia, domani il senatore Maurizio Gasparri in tour in provincia di Catania

StrettoWeb

Il senatore Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, sarà in tour nel Catanese domani, venerdì 7 giugno, chiudendo così in Sicilia la campagna elettorale per le Amministrative e le Europee dell’8/9 giugno. Gasparri, accompagnato dall’assessore regionale Marco Falcone, sarà in visita a Misterbianco alle ore 10. A riceverlo a Palazzo del Senato il sindaco Marco Corsaro: in programma una conferenza stampa e il punto sugli investimenti Pnrr in atto nella città etnea. A seguire, il senatore Gasparri visiterà alcune delle realtà produttive e imprenditoriali più importanti del territorio misterbianchese.

Alle ore 19 il senatore forzista Gasparri sarà a Motta Sant’Anastasia, per prendere parte al comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco Daniele Capuana.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.