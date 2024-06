Forza Italia Cosenza contro Caruso: “si concentrasse sui problemi della città”

StrettoWeb

“Qui a Cosenza prendiamo tutti atto del bisogno manifestato dal sindaco Franz Caruso di seguire con attenzione gli interventi di Roberto Occhiuto a sostegno del prossimo sindaco di Vibo Valentia Roberto Cosentino. Sicuramente nelle stanze di Palazzo dei Bruzi, ed in particolare in quella del sindaco, si ‘segue ad uomo’ il presidente della Calabria per cercare disperatamente di apprendere qualche nozione di buona politica ed anche di capacità governativa”.

“Altrimenti l’amministrazione cittadina avrebbe maggiore attenzione a pensare di valorizzare nuovamente il Castello Svevo simbolo della città, di attivare il planetario, di far togliere quattro blocchi di cemento in Corso Vittorio Emanuele a Cosenza”.

“Sarebbe insomma più utile, per i cittadini di Cosenza, se Franz Caruso, invece di guardare in quel di Vibo, si concentrasse sulla risoluzione dei gravi problemi che attanagliano la nostra città, in preda ad un pericoloso arretramento sul piano sociale, culturale ed economico determinato dall’azione scellerata dell’amministrazione, nel folle tentativo di cancellare la buona stagione scandita dalla guida di Mario Occhiuto”.

“Prendiamo atto noi tutti cosentini di come Franz Caruso, quando si lamenta di un eventuale mandato bis di Roberto Occhiuto alla guida della Regione, esprima disappunto e timore. E fa bene: perché se dovesse essere assecondata dal suo partito (partito che invero, dopo questa campagna elettorale per le Europee, non si capisce bene qual è) l’ambizione personale di Caruso di essere candidato alla guida della Regione, lo stesso troverebbe di fronte come competitore un governatore che tanto ha fatto per riparare i danni lasciati dagli amici del sindaco di Cosenza e che tanto altro farà per la Calabria”.

“Certo non sfugge ai cosentini il malcelato tentativo del sindaco di Cosenza di sottrarsi alle proprie responsabilità, allestendo una tanto ridicola quanto pericolosa opera di de-occhiutizzazazione di Cosenza e della Calabria, cercando di cancellare con demolizioni a destra ed a manca e con dichiarazioni giornalistiche improvvide quanto di buono è stato fatto in Città e quanto di buono si sta facendo in Regione. Ma a Cosenza e nell’area urbana hanno tutti capito l’antifona, ed il conto alla rovescia per la fine consiliatura del comune bruzio è già da tempo iniziato”. Lo dichiara Carmelo Salerno, Coordinatore cittadino Forza Italia.

