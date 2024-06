Festival delle Invasioni: BigMama, Carmen Consoli e Rosa Chemical pronti ad infiammare Cosenza

StrettoWeb

BigMama, Shari, N.A.I.P., Alborosie & Shengen Clan, Moses, Marina Rei, Carmen Consoli, Rosa Chemical (open act Queen of Saba), Diaframma: sono questi gli artisti nazionali e internazionali che calcheranno il palco del Festival delle Invasioni 2024. La storica manifestazione, nata a Cosenza nel 1998, si svolgerà dal 19 al 27 luglio e invaderà l’intera città di Cosenza con eventi culturali, musicali e teatrali, attività legate allo sport, al benessere, mostre e tanto altro ancora.

Il festival nasce dall’idea di raccontare diversi linguaggi artistici, pensato per una città inclusiva, con uno sguardo che integra, accoglie e non esclude. “Oggi – ha detto il sindaco Franz Caruso in apertura della conferenza stampa svoltasi nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi – sveliamo un percorso e proponiamo alla città un Festival delle Invasioni legato quest’anno ad una filosofia che non è un’idea messa in campo in maniera estemporanea”.

Quest’anno Invasioni è frutto di una filosofia ragionata che si lega anche con le ultime iniziative che la nostra città ha ospitato, come il mondo variopinto e arcobaleno del ‘Cosenza Pride 2024’. Cosenza è la città dei diritti e ‘Invasioni’ rappresenta quella filosofia di una città inclusiva e, per restare al claim prescelto, quello sguardo diffuso che non esclude, ma include, che integra e non emargina, perché la città è di tutti”.

“E questo punto di partenza – ha tenuto a precisare il primo cittadino – si riflette pure nelle scelte artistiche, anche queste non casuali, perché tutti gli artisti che compongono questo importante cartellone hanno dietro una storia e sono portatori di esperienze particolari nel campo dei diritti”.

Il sindaco ha poi ricordato che tutta la sezione teatrale di “Invasioni” (7 spettacoli in tutto) è dedicata a Franco Dionesalvi e Antonello Antonante, scomparsi nello stesso giorno, il 6 luglio di due anni fa, e che ebbero una parte fondamentale nella ideazione di “Invasioni”. Saranno coinvolti diversi luoghi della città, da Piazza XV Marzo a Piazza Duomo, al Teatro all’aperto del Cinema A. Tieri per la rassegna teatrale, a Corso Telesio, alla Villa Vecchia e tanti altri luoghi del centro storico. Tutti gli eventi sono gratuiti.

“Sarà un festival – ha detto il direttore artistico del festival Gianluigi Fabiano – che vivrà in diversi luoghi identitari della città e ospiterà varie iniziative culturali. Abbiamo accolto la richiesta del sindaco dando vita ad un progetto eterogeneo, dalle mille sfumature, che vuole raccontare sguardi e culture differenti”.

Il festival aprirà i battenti il 19 luglio con l’inaugurazione alla Casa delle Culture della mostra fotografica “Sguardi sulla città”, a cura di Francesco Arena. Protagonista della prima giornata anche Sergio Crocco che regalerà alla città di Cosenza uno dei suoi spettacoli di maggior successo, “Le Lavannare”. La sera spazio alla musica con la prima line-up del Festival: sul palco di Piazza XV Marzo saliranno BigMama, Shari e N.A.I.P..

