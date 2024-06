Festival del Cinema Italiano 2024: sarà Giovanni Remigare a presentare “Area Festival”

StrettoWeb

Tutto pronto per la 5^ edizione del Festival del Cinema Italiano che si terrà a Patti dal 2 al 6 luglio. Un evento attesissimo da tutti gli appassionati di cinema, musica e cultura. Questa edizione potrà essere seguita in diretta streaming grazie allo speciale “Area Festival” condotto tutti i giorni da Giovanni Remigare.

Il presentatore e speaker messinese, volto noto delle piazze e dei teatri di tutta la Sicilia e non solo, porterà gli spettatori a scoprire notizie e curiosità dal mondo del festival con un occhio attento tra il dietro le quinte ed il red carpet anche grazie ad interviste ai numerosi protagonisti della kermesse. Grande attesa per l’arrivo di Ornella Muti (madrina del festival), di Katia Ricciarelli, Luca Barbareschi, Andrea Roncato, Beppe Convertini, Anna Galiena, Margot Sikabonyi, Fioretta Mari, Pino Ammendola, Paky Arcella e tantissimi altri. Tra proiezioni e dibattiti, molto attese le serate dedicate alle premiazioni così come la serata musicale del 2 luglio con grandi nomi della musica pronti a far ballare e divertire il pubblico di Patti. La manifestazione si chiuderà il 5 e 6 luglio con il Gran Galà premio Tyndaris e le prestigiose Stelle d’argento.

Programma completo del Festival e diretta streaming “Area Festival” sul sito ufficiale www.festivaldelcinemaitaliano.net

