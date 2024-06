Feltri shock: “la Salis sembra una cameriera di Catanzaro” e Fiorita lo porta in Tribunale | VIDEO

StrettoWeb

Vittorio Feltri, direttore del quotidiano nazionale “Il Giornale”, ha commesso un grave scivolone che, ancora una volta, va a minare la percezione del Sud Italia, visto come territorio che ha sempre “qualcosa in meno”. Feltri, forse pensando di essere ironico, ha commentato le ultime sull’eurodeputata Ilaria Salis e, da un punto di vista che evade completamente quello giornalistico, ha sganciato la bomba: “la Salis sembra vestita come una cameriera di Catanzaro”.

Ci chiediamo, dunque, come si vestano le cameriere di Forte dei Marmi, dato che quelle di Catanzaro sembrano non essere approvate dalle linee di “buon gusto” del direttore Feltri. Che, nel commento, tutto ha dimostrato tranne che essere a capo di un giornale. L’infelice uscita non è piaciuta neanche al Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

Fiorita: “Feltri si vergogni!”

“Vittorio Feltri il vero volto della Padania. Lo porteremo in tribunale per le sue inaccettabili offese alla nostra città e per le sue frasi razziste. Questi sono i campioni dell’autonomia differenziata. Si vergogni e se ha un minimo di decenza chieda scusa a Catanzaro e alle donne che sgobbano nei bar e nei ristoranti con grande dignità. Sempre più deciso alla resistenza contro la prepotenza e l’arroganza dei padani”.

