Europee, Von der Leyen: “convinta del sostegno di molti leader”

“Sono convinta di avere il sostegno di molti leader. Mi conoscono e conoscono la mia esperienza”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando con un gruppo di giornalisti a Porto. La candidata del Ppe ha sottolineato che “il primo mattone per costruire un’ampia coalizione per un’Europa forte è l’unità del suo partito, il Partito popolare europeo. In questo senso, ha assicurato, i membri della sua famiglia politica sono sulla stessa linea nel Consiglio europeo, dove si trovano una dozzina di capi di Stato e di governo popolari, e nel Parlamento europeo, dove prevedibilmente rimarranno la prima forza dopo le elezioni europee di questa settimana”, rimarca.

“Gli estremisti di estrema sinistra e di estrema destra cercano di dividerci e noi non permetteremo che ciò accada. Il centro deve prevalere”, conclude la leader tedesca.

