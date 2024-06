StrettoWeb

Urne aperte da questa mattina in Irlanda per la maratona delle elezioni europee. Nel Paese possono votare circa 3,6 milioni di elettori. Nella maggior parte delle 27 nazioni dell’Unione Europea, comprese Germania e Francia, si vota domenica – nel fine settimana in Italia – con un totale di 370 milioni di persone aventi diritto al voto.

