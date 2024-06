Europee, Tosi: “Bossi si riconosce più in Forza Italia che in questa Lega”

StrettoWeb

“Umberto Bossi si riconosce più in Forza Italia che in questa Lega. La candidatura di Vannacci è la chiave di volta, una candidatura tutto fuorché di un leghista”. Così a LaPresse l’ex sindaco leghista di Verona e oggi coordinatore azzurro Forza Nord Flavio Tosi, commentando la notizia che il fondatore della Lega Umberto Bossi, avrebbe scelto di votare per il candidato di Forza Italia Marco Reguzzoni.

“Rispetto al mondo leghista deluso e che quindi non vota, questa dichiarazione può spostare voti a Forza Italia e con questa affluenza bassa può fare la differenza“, conclude Tosi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.