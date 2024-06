Europee, Tajani: “sorpasso Lega? Non faccio corsa su alleati”

StrettoWeb

“Non faccio la corsa sugli alleati, io penso a prendere voti per Forza Italia, per svolgere un ruolo politico importante, quello di una grande forza moderata e avere quel ruolo che aveva la Dc con i suoi alleati in passato, ovvero una forza di riferimento degli italiani che vogliono essere rassicurati”. Lo dice Antonio Tajani a Napoli, commentando le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha auspicato il sorpasso della Lega su FI alle Europee.

“Non ci dobbiamo differenziare da Lega e Forza Italia – aggiunge il vicepremier – siamo leali ai nostri alleati, ma siamo differenti, altrimenti saremmo un partito unico. Siamo cristiani, liberali, riformisti, garantisti, europeisti e atlantisti. Questi siamo sempre stati e siamo oggi, quindi andiamo avanti nella nostra direzione. E’ una campagna elettorale con il proporzionale e quindi continuiamo a difendere la nostra identità”.

