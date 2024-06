StrettoWeb

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani risponde a Matteo Salvini, che ha detto di sentirsi più vicino a Le Pen che a Macron: “mi sento vicino all’Italia e alle mie posizioni, certamente non sono vicino alle posizioni politico- militari di Le Pen e di Macron non condivido l’invio di militari in Ucraina, noi non manderemo nemmeno un soldato italiano”.

