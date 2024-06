StrettoWeb

Urne aperte anche in Irlanda per le elezioni europee e amministrative. I sondaggi danno il Sinn Fein, attualmente all’opposizione, come primo partito ma in calo di consensi con il 22%, un punto sopra il principale partito di governo, il conservatore Fianna Fail.

Le urne chiuderanno alle 22 ora locale (le 21 in italia): in gioco vi sono 14 deputati europei e 949 cariche locali.

