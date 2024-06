Europee, Sandra Mastella a StrettoWeb: “mi aspetto un buon risultato in Calabria. E sul Ponte sullo Stretto…”

StrettoWeb

Sandra Lonardo Mastella, moglie di Clemente, sindaco di Benevento ed ex ministro della Giustizia nel secondo Governo Prodi, è candidata nella lista Stati Uniti d’Europa, allestita in vista delle elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno. Lonardo, ricordiamo, è stata consigliere regionale della Campania, presidente del consiglio regionale e parlamentare di Forza Italia. Ai microfoni di StrettoWeb, lady Mastella ha trattato vari temi in vista della tornata elettorale del prossimo fine settimana.

Che consenso si attende dalla Calabria? Suo marito con l’Udeur aveva un forte radicamento nella nostra regione?

“Ci siamo attrezzati per mettere in campo tutte le conoscenze di mio marito. Sono stata tre giorni in Calabria ed ho avuto incontri con amici ed amministratori, mi aspetto un buon risultato. Stiamo lavorando affinchè la gente vada a votare, c’è molta disaffezione”.

Quali temi porterà al Parlamento Europee

“Noi abbiamo un programma chiaro e serio da portare in Europa. I miei temi? L’agricoltura, perchè queste pac che vengono calate dall’alto non piacciono ed i lavoratori devono essere tutelati e garantiti. Abbiamo l’obbligo di combattere i prodotti importati dall’estero, puntando sui prodotti italiani. Importante la sicurezza: urge un esercito unico in un periodo storico complesso. Il nostro slogan è più Europa per avere più Italia”.

Cosa pensa del Ponte sullo Stretto?

“Prima bisogna dotare la Calabria di tutte le infrastrutture utili e poi si valuta il Ponte. La traversata dello Stretto? Non mi pare così scomoda…”

