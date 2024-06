Europee, Reguzzoni (FI): “il voto di Bossi è una soddisfazione”

StrettoWeb

“Non ho mai commentato in vent’anni le dichiarazioni di Bossi e non intendo farlo ora. Se mi dà il suo voto, per me è una tale soddisfazione che dimostra la mia coerenza e vale da sola la campagna elettorale”. Lo dice a LaPresse Marco Reguzzoni, esponente del Comitato Nord, oggi candidato indipendente nelle liste di Forza Italia per la circoscrizione Nord-Ovest, commentando la notizia che il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi avrebbe scelto di non votare il partito di Salvini ma di dirottare sullo stesso Reguzzoni la sua preferenza alle Europee.

